В Днепре водитель спровоцировал ДТП, пострадали шесть человек – полиция

По предварительной информации, водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения Фото: dp.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения.

В ДТП травмы получили шесть человек, в том числе двое детей, уточнила позже пресс-служба НПУ в Facebook.

"Водитель автомобиля Mercedes 1988 года рождения допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi, в котором находилась женщина 1986 года рождения с двумя несовершеннолетними детьми – двух и восьми лет. После этого водитель-нарушитель начал двигаться по встречной полосе и совершил наезд на двух пешеходов в возрасте примерно 30-ти и 50 лет", – отметили в посте.

Мужчин с травмами доставили в больницу. Телесные повреждения получил также и пассажир Mercedes. О состоянии других участников ДТП и были ли они госпитализированы, в полиции не сообщили.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителя задержали.