ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепре водитель спровоцировал ДТП, пострадали шесть человек – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По предварительной информации, водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения
По предварительной информации, водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения
Фото: dp.npu.gov.ua

Вечером 12 сентября в Днепре на улице Калиновой водитель автомобиля Mercedes столкнулся с автомобилем Mitsubishi и наехал на двух пешеходов. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения.

https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/1874078906086088

В ДТП травмы получили шесть человек, в том числе двое детей, уточнила позже пресс-служба НПУ в Facebook.

"Водитель автомобиля Mercedes 1988 года рождения допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi, в котором находилась женщина 1986 года рождения с двумя несовершеннолетними детьми – двух и восьми лет. После этого водитель-нарушитель начал двигаться по встречной полосе и совершил наезд на двух пешеходов в возрасте примерно 30-ти и 50 лет", – отметили в посте.

Мужчин с травмами доставили в больницу. Телесные повреждения получил также и пассажир Mercedes. О состоянии других участников ДТП и были ли они госпитализированы, в полиции не сообщили.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителя задержали.

https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/1874137642746881

Теги: ДТП, Днепр, больница, Нацполиция, Mercedes, Mitsubishi
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невозможно описать словами, насколько я счастлив". 34-летний брат герцогини Кембриджской женился во Франции
"Невозможно описать словами, насколько я счастлив". 34-летний брат герцогини Кембриджской женился во Франции
Настя Каменских показала фото в комбинации, "Ох", – отреагировал ее муж Потап
Настя Каменских показала фото в комбинации, "Ох", – отреагировал ее муж Потап
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Трусы, как у пупса", "Даже в этом памперсе красотка!" Ани Лорак надела шорты, удивившие ее поклонников
"Трусы, как у пупса", "Даже в этом памперсе красотка!" Ани Лорак надела шорты, удивившие ее поклонников
"Пошла делать", "Это ж какую силу воли надо иметь". Паперная показала любимое упражнение
"Пошла делать", "Это ж какую силу воли надо иметь". Паперная показала любимое упражнение
"Быть такой красивой в любой ситуации – это талант". Леся Никитюк показала, как выходит из частного самолета
"Быть такой красивой в любой ситуации – это талант". Леся Никитюк показала, как выходит из частного самолета
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Олега Винника не узнал". Витвицкая опубликовала фото из музея восковых фигур в Голливуде
"Олега Винника не узнал". Витвицкая опубликовала фото из музея восковых фигур в Голливуде
"В любой момент могу все потерять". Хименес-Браво рассказал, что его мотивировало заработать деньги
"В любой момент могу все потерять". Хименес-Браво рассказал, что его мотивировало заработать деньги
"Ты – причина того, что я дышу". Монфис поздравил Свитолину с днем рождения
"Ты – причина того, что я дышу". Монфис поздравил Свитолину с днем рождения
"Дают ощущение чего-то высшего". Клопотенко поделился рецептом котлет с творогом и кинзой
"Дают ощущение чего-то высшего". Клопотенко поделился рецептом котлет с творогом и кинзой
"Взволнованы возможностями, которые их ждут". Джессика Паркер опубликовала фотографии детей
"Взволнованы возможностями, которые их ждут". Джессика Паркер опубликовала фотографии детей
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Уже чувствую, что это будет хит". Loboda заинтриговала поклонников датой выхода нового сингла
"Уже чувствую, что это будет хит". Loboda заинтриговала поклонников датой выхода нового сингла
"Полинка задушит маму в объятиях", "Дико любим вашу семейку". Ребрик показала свое идеальное утро
"Полинка задушит маму в объятиях", "Дико любим вашу семейку". Ребрик показала свое идеальное утро
Скончалась солистка дуэта "Баккара" Мария Мендиола
Скончалась солистка дуэта "Баккара" Мария Мендиола
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль расставила ноги перед камерой
"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль расставила ноги перед камерой
"Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"
Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Они с Тиной во всем похожи". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Они с Тиной во всем похожи". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS