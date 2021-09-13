Украина год назад обратилась к Чехии с запросом о выдаче россиянина, участвовавшего в захвате Крыма – Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора сообщили, в чем обвиняют гражданина РФ Франчетти, задержанного в Чехии Фото: radiosvoboda.org

Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала 13 сентября.

Имени россиянина не называют, но обстоятельства дела указывают на то, что речь идет о Франчетти.

В ОГП уточнили, что украинские прокуроры обратились в минюст Чехии с запросом о выдаче Франчетти еще в августе 2020 года.

"Орган досудебного расследования разыскивает его для привлечения к уголовной ответственности за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 Уголовного кодекса Украины). Голосеевский районный суд Киева в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", – добавили авторы релиза.