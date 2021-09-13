"Европейская солидарность" выдвинула Сущенко кандидатом в нардепы

"Сегодня я хочу представить и объявить решение съезда выдвинуть в Черкасской области по мажоритарному округу в Верховную Раду Романа Сущенко. Это легендарная личность", – сказал глава партии, нардеп от "Европейской солидарности" и экс-президент Петр Порошенко.

Также кандидатом от "Европейской солидарности" на довыборах в Верховную Раду стал аграрий, депутат Херсонского облствета от этой партии Игорь Йосипенко.