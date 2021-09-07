Нежелание РФ продолжать мандат миссии ОБСЕ свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей – Резников

"Я лично это толкую как, по сути, отказ РФ от Минских договоренностей, потому что условие, что там будет мониторинговая миссия СММ ОБСЕ, предусмотрено Минскими договоренностями... То есть вариант дополнительной поставки оружия через этот не контролируемый Украиной участок границы между Украиной и РФ абсолютно вероятен", – сказал Резников.

Он рассказал, что делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в ходе визита в Вашингтон обсуждала с партнерами в США возможность привлечения их "к тем или иным площадкам по урегулированию международного вооруженного конфликта между Украиной и РФ".

"Это может быть продолжение "Минска", потому что, к сожалению, другой нет, как логистической площадки, созданной нормандским форматом. "Минск" – ради договоренностей по гуманитарным вопросам, экономическим, прекращению режима огня и так далее", – отметил Резников.

По его мнению, формат Минска надо сохранять как возможность коммуникации.