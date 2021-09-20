СБУ открыла уголовное производство из-за выборов в Госдуму РФ, которые проводили в оккупированном Крыму

Об этом пресс-служба СБУ проинформировала 20 сентября.

Уголовное производство открыли по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", – отмечается в релизе.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 17 сентября решил ввести санкции против причастных к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма и временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

В первом санкционном списке 53 члена территориальных избиркомов и 33 кандидата в Госдуму, говорил секретарь СНБО Алексей Данилов. Как сказано в релизе СБУ, речь идет о причастных к выборам на территории Крыма.

СБУ предоставила СНБО материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов, Совет нацбезопасности принял решение по санкциям по инициативе СБУ, уточняется в сообщении.

"В течение всего избирательного процесса Служба безопасности Украины собирала материалы в отношении лиц, которые организовывают и участвуют в этих гонках. Ведь они не просто легитимизируют оккупационную власть, а несут угрозу суверенитету и независимости Украины и являются соучастниками преступления международного масштаба", – рассказал глава СБУ Иван Баканов.