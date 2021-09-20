Евросоюз не признал результаты голосования в Крыму на выборах в Госдуму России

В ЕС напомнили, что Крым – это Украина Фото: depositphotos.com

"Мы никогда не признаем голосование в Крыму, потому что Крым – это Украина. Мы обеспокоены тем, что жителям не подконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они участвовали в выборах. Это противоречит Минским соглашениям", – сказал он.

По словам Стано, выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей.

"В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов. К ним не допустили признанных международных наблюдателей", – констатировал пресс-секретарь ЕС.

Стано отметил, что Евросоюз сожалеет о решении России ограничить деятельность международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.