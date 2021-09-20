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Евросоюз не признал результаты голосования в Крыму на выборах в Госдуму России

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В ЕС напомнили, что Крым это Украина
В ЕС напомнили, что Крым – это Украина
Фото: depositphotos.com

Евросоюз не признал результаты голосования на выборах в Госдуму России в оккупированном Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано на брифинге 20 сентября. Мероприятие транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы никогда не признаем голосование в Крыму, потому что Крым – это Украина. Мы обеспокоены тем, что жителям не подконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они участвовали в выборах. Это противоречит Минским соглашениям", – сказал он.

По словам Стано, выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей.

"В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов. К ним не допустили признанных международных наблюдателей", – констатировал пресс-секретарь ЕС.

Стано отметил, что Евросоюз сожалеет о решении России ограничить деятельность международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.

Контекст:

В России с 17-го по 19 сентября проходили выборы в Госдуму. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе. Верховная Рада собирается проголосовать за постановление о непризнании результатов выборов в Госдуму России.

Теги: Россия, Крым, выборы, ОБСЕ, Еврокомиссия, Москва, Донбасс, Госдума, голосование, Евросоюз, давление
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