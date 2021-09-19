Навальному не разрешили проголосовать на выборах в Госдуму РФ

По его словам, осужденные, у которых приговор уже вступил в законную силу, в России не могут проголосовать.

Бояринев добавил, что в РФ могут голосовать лица, которые содержатся в следственных изоляторах и чей приговор не вступил в законную силу.

Отвечая на вопрос о том, смогли ли проголосовать бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и советник главы "Роскосмоса", журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, замглавы ФСИН сообщил, что они имеют право проголосовать на выборах.