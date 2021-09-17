Украина вводит санкции против семи сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального – Данилов

Об этом по итогам заседания рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Семь должностных лиц – сотрудников Федеральной службы безопасности России, которые были непосредственно причастны к отравлению Алексея Навального, попали у нас под санкции", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО не уточнил, кто именно в этом списке, но 14 декабря 2020 года было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ (восемь человек). По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик говорил, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 19 апреля Навального, который тогда держал голодовку, перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове, но после завершения голодовки перевели из больницы обратно в колонию.