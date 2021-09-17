Украина вводит санкции против семи сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального – Данилов

Об этом по итогам заседания рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Семь должностных лиц – сотрудников Федеральной службы безопасности России, которые были непосредственно причастны к отравлению Алексея Навального, попали у нас под санкции", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО не уточнил, кто именно в этом списке, но 14 декабря 2020 года было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ (восемь человек). По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик говорил, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.