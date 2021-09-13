Навальный заявил, что в колонии из-за страха Кремля перед "Умным голосованием" мешают его общению с адвокатом

Навальный: Пусть не думают, что, просто запретив мне писать посты, они заставят всех полюбить "Единую Россию" Фото: ЕРА

"Страх Кремля перед "Умным голосованием" так велик, что в блокировку поставили меня. Теперь, когда ко мне приходит адвокат, его пускают, но вскоре в комнату, где мы разговариваем через стекло, входит сотрудник колонии и сообщает, что встреча с адвокатом "нарушает распорядок дня", и он ее прерывает. Меня уводят обратно в барак. Совершенно незаконно и очень демонстративно. Но зачем? А из-за вас все. Я же тут целыми днями агитирую вас идти 19 сентября на выборы и через "Умное голосование" мочить "Единую Россию". Чем больше людей я смогу убедить, тем больше шансов, что мы с вами выкинем из Госдумы пару-другую отвратительных путинских ворюг", – говорится в сообщении.

Навальный отметил, что писал пост, "каждую минуту ожидая конвоира". Он призвал россиян скачивать приложение "Навальный", которое содержит функцию "Умное голосование".

"Пусть не думают, что, просто запретив мне писать посты, они заставят всех полюбить "Единую Россию". И пусть знают, что идея борьбы за лучшее будущее нашей страны с теми, кто тянет нас в болото, достаточно вдохновляющая", – добавил оппозиционер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Алексеи * Навальныи * (@navalny)

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и приближенными к нему людьми.

В августе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать приложение "Навальный", а в сентябре – сайт "Умного голосования". Навальный подал иск на Генеральную прокуратуру РФ и Роскомнадзор.