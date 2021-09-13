Навальный заявил, что в колонии из-за страха Кремля перед "Умным голосованием" мешают его общению с адвокатом

"Страх Кремля перед "Умным голосованием" так велик, что в блокировку поставили меня. Теперь, когда ко мне приходит адвокат, его пускают, но вскоре в комнату, где мы разговариваем через стекло, входит сотрудник колонии и сообщает, что встреча с адвокатом "нарушает распорядок дня", и он ее прерывает. Меня уводят обратно в барак. Совершенно незаконно и очень демонстративно. Но зачем? А из-за вас все. Я же тут целыми днями агитирую вас идти 19 сентября на выборы и через "Умное голосование" мочить "Единую Россию". Чем больше людей я смогу убедить, тем больше шансов, что мы с вами выкинем из Госдумы пару-другую отвратительных путинских ворюг", – говорится в сообщении.
Навальный отметил, что писал пост, "каждую минуту ожидая конвоира". Он призвал россиян скачивать приложение "Навальный", которое содержит функцию "Умное голосование".
"Пусть не думают, что, просто запретив мне писать посты, они заставят всех полюбить "Единую Россию". И пусть знают, что идея борьбы за лучшее будущее нашей страны с теми, кто тянет нас в болото, достаточно вдохновляющая", – добавил оппозиционер.
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26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и приближенными к нему людьми.
В августе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать приложение "Навальный", а в сентябре – сайт "Умного голосования". Навальный подал иск на Генеральную прокуратуру РФ и Роскомнадзор.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 19 апреля Навального, который тогда держал голодовку, перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове, но после завершения голодовки перевели из больницы обратно в колонию.