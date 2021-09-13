Навальный подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Иск зарегистрирован 13 сентября. Категория дела – об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления.
С чем связан иск, пока неизвестно. Представители оппозиционера не комментировали его иски, написала "Медуза".
26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и приближенными к нему людьми.
В августе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать приложение "Навальный", которое содержит функцию "Умное голосование", а в сентябре – сайт "Умного голосования", подчеркнула "Медуза".
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 19 апреля Навального, который тогда держал голодовку, перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове, но после завершения голодовки перевели из больницы обратно в колонию.