Навальный подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Иск зарегистрирован 13 сентября. Категория дела – об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления.

С чем связан иск, пока неизвестно. Представители оппозиционера не комментировали его иски, написала "Медуза".

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и приближенными к нему людьми.

В августе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать приложение "Навальный", которое содержит функцию "Умное голосование", а в сентябре – сайт "Умного голосования", подчеркнула "Медуза".