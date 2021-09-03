Навальный сообщил, как потратит €10 тыс. премии Фонда Немцова

Навальный: Как-то странно и невозможно просто взять и потратить деньги на себя и свою семью Фото: EPA

"В моем распоряжении не простые 10 тысяч евро, а прилагающиеся к премии имени Бориса Немцова, присужденной мне. Это большая честь, и я чувствую, что как-то странно и невозможно просто взять и потратить деньги на себя и свою семью. Поэтому я попросил [дочь политика] Жанну Немцову поделить эти деньги на четыре равные части по 2,5 тысячи и передать их семьям тех, кому сейчас хуже, чем мне", – отмечено в посте.

Навальный распорядился передать деньги россиянам, которые получили сроки в тюрьмах за свою гражданскую позицию.

"Павел Зеленский работал видеооператором ФБК. Когда в Нижнем Новгороде журналистка [Ирина] Славина совершила самосожжение, он принял это близко к сердцу. У Славиной дети, у Павла – тоже, четверо. Он написал два твита о том, что проклинает власти и считает их виновными в гибели Славиной. За эти два твита Павел Зеленский получил два года тюрьмы", – отметил политик.

Часть денег получит бывший координатор штаба Навального Андрей Боровиков, которого суд Архангельска 29 апреля приговорил к 2,5 годам колонии общего режима за репост на странице "ВКонтакте" клипа на песню Pussy группы Rammstein.

"На самом деле его "преступление" заключалось в том, что он боролся против мусорного полигона в Шиесе и позже стал координатором нашего штаба в Архангельске", – заявил оппозиционер.

Еще по €2,5 тыс. получат семьи Владислава Мордасова и Яна Сидорова, которые вышли на пикет к зданию правительства в Ростовской области.

"У них было два плаката: "Верните землю ростовским погорельцам" и "Правительство в отставку". За это они получили 6,5 лет тюрьмы", – уточнил Навальный.

О том, что Навальный стал лауреатом премии фонда Немцова, стало известно 27 февраля. Оппозиционер получил премию "За мужество – 2021".