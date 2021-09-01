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"Ломаю голову и не пойму, что такое "Б…ть". Навальный рассказал, сколько у него выговоров в колонии

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Навальному объявили выговор за то, что он "употребил некультурные слова" и "демонстративно снял куртку"
Навальному объявили выговор за то, что он "употребил некультурные слова" и "демонстративно снял куртку"
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский оппозиционер Алексей Навальный за время пребывания в тюрьме получил 30 выговоров. Об этом говорится в новом посте в Instagram политика 31 августа.

Он процитировал обвинительную часть одного из выговоров: "При входе в кабинет, куда был вызван для объявления выговора, осужденный Навальный не представился по форме, употребил некультурные слова ("Б…ть"), при этом демонстративно снял куртку х/б, после чего без разрешения покинул кабинет".

"Помогите разгадать тайну: ломаю голову и не пойму, что такое "Б…ть"... Что я мог сказать в этой ситуации? "Безблагодатность"? "Богобоязненность"? "Безбрежность"? "Бихевиористичность"? "Библиографичность"? "Биотехнологичность"?" – высказал "предположения" политик. 

В конце марта Навальный рассказывал, что за первые же две недели в колонии он получил шесть выговоров, еще около 20 рапортов находились на рассмотрении у дисциплинарной комиссии. В частности, на оппозиционера составили рапорт за то, что он отказался смотреть видеолекцию, назвав ее "идиотской", и был на встрече с адвокатами в футболке.

Адвокат Навального Ольга Михайлова говорила, что это грозит ему штрафным изолятором и другими санкциями. Также из-за выговоров Навальный не может претендовать на условно-досрочное освобождение.

В колонии Навальный также стоит на учете как "склонный к побегу". Он пытался оспорить это в судах, но безуспешно.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 19 апреля Навального, который тогда держал голодовку, перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове, но после завершения голодовки перевели из больницы обратно в колонию.

Теги: Россия, Алексей Навальный, тюрьма, исправительная колония, колония
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