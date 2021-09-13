Никифоров о "выборах" в Госдуму среди жителей ОРДЛО и Крыма: Если надо для безопасности, пусть голосуют, на юридическом уровне это не имеет значения

Никифоров: Если, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт, пусть он его получает Фото: president.gov.ua

"По этому поводу президент в интервью вашему телеканалу свою ситуацию обрисовал. Он говорит, что, если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт, пусть он его получает... Если человеку надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя, пусть голосует, без проблем", – сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что ценность голосования на оккупированных территориях ничтожна, "на международном уровне и на уровне юридическом, легитимном" оно не имеет никакого значения.

Никифоров отметил, что Украина все равно вернет эти территории – и "люди, которые останутся украинцами", вернут свои паспорта. "Не вернут их, они их просто достанут из-под матрасов или где они их там прячут", – добавил пресс-секретарь президента.