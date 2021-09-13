Никифоров о "выборах" в Госдуму среди жителей ОРДЛО и Крыма: Если надо для безопасности, пусть голосуют, на юридическом уровне это не имеет значения

"По этому поводу президент в интервью вашему телеканалу свою ситуацию обрисовал. Он говорит, что, если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт, пусть он его получает... Если человеку надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя, пусть голосует, без проблем", – сказал Никифоров.
Он подчеркнул, что ценность голосования на оккупированных территориях ничтожна, "на международном уровне и на уровне юридическом, легитимном" оно не имеет никакого значения.
Никифоров отметил, что Украина все равно вернет эти территории – и "люди, которые останутся украинцами", вернут свои паспорта. "Не вернут их, они их просто достанут из-под матрасов или где они их там прячут", – добавил пресс-секретарь президента.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.
В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как "они являются заложниками, это их способ выживания там".
10 мая 2021 года секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сказал, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, смогут в сентябре проголосовать на выборах в Госдуму.
Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек, об этом 12 мая заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Верховная Рада Украины призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.