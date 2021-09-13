В Крыму оштрафовали активистку за отсутствие российского паспорта

8 сентября активистку уже вызывали в полицию из-за проживания в Крыму без российского паспорта Фото: depositphotos.com

Копылова была участницей стихийного собрания крымских татар у здания ФСБ 4 сентября. Она получила административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб. (1096 грн) за "проживание без паспорта гражданина Российской Федерации".

"Крымская солидарность" отмечает, что 8 сентября Копылову уже вызывали в отделение полиции для составления административного протокола за проживание без паспорта. 11 сентября сотрудники полиции дважды посещали ее.

Это второе административное дело против Ирины за неделю. 4 сентября на нее был заведен протокол за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Помимо этого, 10 сентября в отношении активистки была инициирована миграционная проверка о "несоблюдении иностранным гражданином режима пребывания на территории Российской Федерации". Она продлится до 20 сентября.