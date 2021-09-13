"Имитировали расстрел, пропускали электроток". Чубаров рассказал о пытках ФСБ задержанного в Крыму Ахтемова

"В ходе последних массовых обысков и задержаний крымских татар [...] Нариману Джелялову, первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа, а также двоюродным братьям Асану Ахтемову и Азизу Ахтемову предъявлены обвинения за якобы совершенную ими диверсию на газовых сетях села Перевальное Симферопольского района, за что им грозит лишение свободы до 20 лет. Но мы сейчас не об абсурдности обвинения, а о том, что ко всем трем крымских татарам российские каратели применили пытки и издевательства", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что это делалось, "чтобы выбить признание в несовершенных ими действиях".

"Особенно жестоко российские каратели пытали Асана Ахтемова, которого вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы, имитировали расстрел, стреляя над головой, снова бросали в подвал, где пропускали через голову и тело Асана электроток", – рассказал Чубаров.

Он считает, что "эти пытки стали возможными еще и потому, что российские каратели до сегодняшнего дня не допускают адвокатов по соглашению (нанятых родными и близкими) к Асану и Азизу".

Чубаров подчеркнул, что в ФСБ "назначили двух отобранных ими адвокатов, чтобы их участием прикрывать пытки и другие жестокие действия, применяемые ими к задержанным Асану и Азизу Ахтемовым".

Он показал этих адвокатов и назвал их "мерзавцами".

"Именно вследствие их соучастия в беззаконии каратели имеют возможность формально легализовать полученные ими под пытками "признания", – заявил Чубаров.