"Имитировали расстрел, пропускали электроток". Чубаров рассказал о пытках ФСБ задержанного в Крыму Ахтемова

"В ходе последних массовых обысков и задержаний крымских татар [...] Нариману Джелялову, первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа, а также двоюродным братьям Асану Ахтемову и Азизу Ахтемову предъявлены обвинения за якобы совершенную ими диверсию на газовых сетях села Перевальное Симферопольского района, за что им грозит лишение свободы до 20 лет. Но мы сейчас не об абсурдности обвинения, а о том, что ко всем трем крымских татарам российские каратели применили пытки и издевательства", – написал он.
Глава Меджлиса отметил, что это делалось, "чтобы выбить признание в несовершенных ими действиях".
"Особенно жестоко российские каратели пытали Асана Ахтемова, которого вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы, имитировали расстрел, стреляя над головой, снова бросали в подвал, где пропускали через голову и тело Асана электроток", – рассказал Чубаров.
Он считает, что "эти пытки стали возможными еще и потому, что российские каратели до сегодняшнего дня не допускают адвокатов по соглашению (нанятых родными и близкими) к Асану и Азизу".
Чубаров подчеркнул, что в ФСБ "назначили двух отобранных ими адвокатов, чтобы их участием прикрывать пытки и другие жестокие действия, применяемые ими к задержанным Асану и Азизу Ахтемовым".
Он показал этих адвокатов и назвал их "мерзавцами".
"Именно вследствие их соучастия в беззаконии каратели имеют возможность формально легализовать полученные ими под пытками "признания", – заявил Чубаров.
Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.
Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.
В тот же день к зданию ФСБ в Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.
Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.
6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.
В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.
7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли.
8 сентября стало известно, что Асан Ахтемов – родственник первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.
10 сентября украинский адвокат Евгения Закревская сообщила, что Европейский суд по правам человека направил России запрос на медицинскую информацию о Джелялове и Асане Ахтемове, а также спросил, имеет ли Ахтемов доступ к адвокатам, которых он выбрал сам.