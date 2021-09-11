ЕСПЧ запросил у России информацию про арестованных в Крыму Джелялова и Ахтемова – адвокат

Ахтемова и Джелялова (на фото справа) оккупанты отправили под стражу Фото: Emine Dzheppar / Facebook

"Европейский суд по правам человека отреагировал на мое заявление о принятии срочных мер (по правилу 39) для защиты Наримана Джелялова и Асана Ахтемова от пыток и жестокого обращения и об обеспечении доступа к Асану Ахтемову независимого адвоката", – написала она.

По словам адвоката, ЕСПЧ "запросил дополнительную информацию и документы".

"В частности, запросил у РФ информацию о медицинском обследовании Джелялова и Ахтемова, официальную реакцию РФ на заявления о пытках. Отдельно суд запросил информацию у правительства РФ о том, имеет ли Асан Ахтемов доступ к адвокату, которого он сам выбрал, возможность конфиденциальных встреч с ним, как часто и при каких условиях он с адвокатом может видеться", – объяснила Закревская.

Она отметила, что российские власти должны предоставить запрашиваемую информацию до 23 сентября.