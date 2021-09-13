Адвокат Полозов заявил, что оккупанты в Крыму могут еще больше ужесточить обвинение Джелялову

В случае изменения квалификации на более серьезную Джелялову (на фото) и братьям Ахтемовым может грозить до 20 лет тюрьмы Фото: Nariman Dzhelyal / Facebook

Такое мнение в эфире канала "Дом" высказал 12 сентября адвокат Джелялова Николай Полозов.

"Вполне можно допустить, что в деле появились – были сфабрикованы, еще каким-то образом туда помещены – некие доказательства, которые позволили формально следователю изменить квалификацию и переправить ее с пособничества на непосредственную часть диверсии", – сказал он.

Полозов уточнил, что сейчас максимальное наказание, которое может грозить по этой статье, – от 10 до 15 лет лишения свободы.

"Но важно понимать, что в этой части ст. 281 Уголовного кодекса РФ есть еще вторая часть, которая вводит дополнительную квалификацию – "организованная группа". И следствию ничего не мешает еще больше ужесточить обвинение Нариману и братьям Ахтемовым, перебив статью на вторую часть и тогда наказание уже будет до 20 лет лишения свободы. То есть определенная вариативность в этом уголовном деле остается и мяч в данном случае исключительно на стороне следствия", – добавил адвокат.