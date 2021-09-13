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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Адвокат Полозов заявил, что оккупанты в Крыму могут еще больше ужесточить обвинение Джелялову

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В случае изменения квалификации на более серьезную Джелялову (на фото) и братьям Ахтемовым может грозить до 20 лет тюрьмы
В случае изменения квалификации на более серьезную Джелялову (на фото) и братьям Ахтемовым может грозить до 20 лет тюрьмы
Фото: Nariman Dzhelyal / Facebook

"Следствие" в оккупированном Россией Крыму может снова изменить квалификацию и еще больше ужесточить обвинение, предъявленное замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову и братьям Азизу и Асану Ахтемовым, которые были арестованы по делу о якобы взрыве на газопроводе в селе Перевальное.

Такое мнение в эфире канала "Дом" высказал 12 сентября адвокат Джелялова Николай Полозов.

"Вполне можно допустить, что в деле появились – были сфабрикованы, еще каким-то образом туда помещены – некие доказательства, которые позволили формально следователю изменить квалификацию и переправить ее с пособничества на непосредственную часть диверсии", – сказал он.

Полозов уточнил, что сейчас максимальное наказание, которое может грозить по этой статье, – от 10 до 15 лет лишения свободы.

"Но важно понимать, что в этой части ст. 281 Уголовного кодекса РФ есть еще вторая часть, которая вводит дополнительную квалификацию – "организованная группа". И следствию ничего не мешает еще больше ужесточить обвинение Нариману и братьям Ахтемовым, перебив статью на вторую часть и тогда наказание уже будет до 20 лет лишения свободы. То есть определенная вариативность в этом уголовном деле остается и мяч в данном случае исключительно на стороне следствия", – добавил адвокат.

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе в селе Перевальное. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ в Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы. В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста. Защита Джелялова обжаловала арест.

10 сентября Джелялову предъявили обвинение в совершении диверсии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, следствие, Николай Полозов, Нариман Джелялов, обвинение, следователь, Асан Ахтемов
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