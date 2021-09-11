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Xiaomi начала блокировать смартфоны в Крыму

Xiaomi вышла на второе место в мире по продажам смартфонов
Xiaomi вышла на второе место в мире по продажам смартфонов
Фото: ЕРА

Производитель китайских смартфонов Xiaomi начал блокировать смартфоны в оккупированном Россией Крыму. Об этом написал 10 сентября сайт XDA Developers, проанализировав сообщения пользователей в соцсетях и на профильных форумах.

Экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов на полуострове, а также в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на Кубе. 

Телефоны блокируются спустя несколько дней после первого включения и активации смартфона. Все функции устройства становятся недоступны. Вместо них на экране появляется такая надпись: "Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую к продавцам".

В пользовательском соглашении на официальном сайте Xiaomi есть пункт 14.2, в котором указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в Крым, Сирию, Северную Корею, Кубу, Иран и Судан.

Некоторые пользователи отметили, что блокировка не коснется смартфонов Xiaomi, которые активировали в стране их предполагаемой продажи. Однако достоверных подтверждений этому предположению пока нет. 

Контекст:

Во втором квартале 2021 года Xiaomi впервые вышла на второе место в мире по продажам смартфонов, увеличив поставки на 12% по сравнению с первым кварталом. Первое место на мировом рынке смартфонов занимает Samsung с долей 19%, на третьем – Apple с 14%.

Теги: Россия, Крым, Иран, Китай, Куба, Северная Корея, телефоны, экспорт, Судан, смартфон, Xiaomi, соглашение, продажа
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