Xiaomi впервые вышла на второе место по продажам смартфонов, обогнав Apple

Первый смартфон компания Xiaomi выпустила в 2011 году Фото: EPA

"Xiaomi быстро развивает свой зарубежный бизнес. Его поставки увеличились более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% – в Африке, на 50% – в Западной Европе", – сказал менеджер Canalys по исследованиям Бен Стэнтон.

По его словам, китайский производитель гаджетов трансформирует свою бизнес-модель из претендента в действующего оператора с помощью консолидации торговых партнеров и тщательного управления акциями на открытом рынке.

"Однако он по-прежнему в значительной степени ориентирован на массовый рынок, и по сравнению с Samsung и Apple средняя цена смартфонов Xiaomi ниже примерно на 40% и 75% соответственно", – отметил эксперт.

Первое место на мировом рынке смартфонов занимает Samsung с долей 19%, на втором месте – Xiaomi с 17%, на третьем – Apple с 14%.

В официальном Twitter Xiaomi 15 июля заявил, что выход на второе место по объему продаж смартфонов в мире был достигнут благодаря "фанатам Mi".

"Мы поднялись еще на одну позицию! Теперь мы являемся вторым по величине брендом смартфонов в мире по объемам поставок", – отметили в твите.

We've moved up one more spot! Just in from @Canalys, we are now the 2nd largest smartphone brand worldwide in terms of shipments. This amazing milestone couldn't have been achieved without our beloved Mi Fans! #NoMiWithoutYou



RT with * from your Xiaomi smartphone :) pic.twitter.com/kKfuTK8K7J — Xiaomi (@Xiaomi) July 15, 2021