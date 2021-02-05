Xiaomi представила концепт смартфона с экраном-водопадом

Изгиб сторон экрана нового смартфона от Xiaomi составляет 88 градусов, что перемещает часть интерфейса на боковую панель. Из-за этого визуальный интерфейс может перемещаться по поверхности телефона, как вода в водопаде.

Компания Xiaomi представила концепт своего нового смартфона с экраном-водопадом – он закруглен с четырех сторон. Об этом сообщает блог Xiaomi.

Изгиб сторон экрана составляет 88 градусов, что перемещает часть интерфейса на боковую панель. Это позволяет визуальным интерфейсам двигаться по поверхности телефона подобно воде в водопаде.

Почти вся рамка смартфона покрыта экраном, а на его корпусе нет портов или кнопок. Для создания такого экрана компания запатентовала 46 технологий.

В комментарии The Verge представитель Xiaomi заявил, что увидеть вживую такой смартфон пока нельзя из-за пандемии. Он добавил, что этот концепт уже использовали сотрудники Xiaomi.

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