Xiaomi представила четвероногого робота CyberDog. Он может делать сальто назад и следовать за хозяином

В компании заявили, что робот создан на основе биотехнологий. Цена CyberDog составляет $1,5 тыс.

ITC.ua со ссылкой на пресс-релиз компании пишет, что CyberDog во многом наследует "домашнего питомца", включая способность реагировать на голосовые команды и следовать за своим владельцем, как настоящая собака.

CyberDog весит 3 кг. Он способен двигаться со скоростью 3,2 м в секунду. Он умеет анализировать окружающую обстановку, создавать маршруты, избегать препятствий.



Управлять роботом можно с помощью голосовых команд, в том числе распознавание кодовых фраз и команд для пробуждения, а также через приложение для смартфона.