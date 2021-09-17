Слитые в сеть данные людей, которые жертвовали деньги структурам Навального, могли быть только у государства – СМИ

Кроме имен, в базу попали номера телефонов, ИНН и места работы. Журналисты "Русской службы BBC" пообщались с некоторыми россиянами из этой базы, и они подтвердили, что все данные настоящие.

При этом журналисты подчеркивают, что данные из слитой базы относительно свежие – фигуранты базы устроились на эти места в течение последних двух лет.

Специалист по кибербезопасности, который мониторит теневые рынки российских баз данных, отметил, что самые свежие данные на теневых форумах датируются 2018 годом. В то время как слитая база донаторов ФБК имела информацию о местах работы за 2020-й и даже 2021 год.

Автор Telegram-канала об утечках данных DR417 и журналист Daily Storm Даниил Беловодьев сомневается, что при формировании этой утечки использовались старые сливы. По его мнению, данные могли быть взяты либо из Федеральной налоговой службы РФ, либо с "Госуслуг".

О том, что слив данных произошел, скорее всего, из госсистем, заявил журналистам и соратник Навального Леонид Волков.