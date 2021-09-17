В России временно заблокировали Google Docs из-за публикаций соратников Навального

Блокировка сервиса началась из-за публикации в нем рекомендаций по голосованию на выборах в Госдуму Фото: depositphotos.com

По его данным, сайт docs.google.com блокировали операторы МТС, "Мегафон" и "Ростелеком". Проект "Роскомсвобода" сообщал, что перебои наблюдались и у пользователей Tele2.

"Вероятно, блокировка связана с публикацией списков "Умного голосования" на ресурсе Google Docs", – сказано в сообщении GlobalCheck.

Ночью 16 сентября проект также сообщил о блокировке сервиса для публикаций telegra.ph от команды Telegram. На нем тоже были размещены рекомендации "Умного голосования".

По данным "Роскомсвободы", утром 16 сентября блокировки Google Docs и telegra.ph прекратились.