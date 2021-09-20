После выборов в Госдуму РФ начнется политическое объединение боевиков "ЛНР" и "ДНР" – правозащитник

"Во время работы по сбору информации о проведении избирательного процесса мониторы "Восточной правозащитной группы" выяснили, что после выборов стартует политический этап объединения НВФ "ЛНР" и "ДНР". Над этим процессом работает трехсторонняя комиссия инициированная Кремлем, в которую входят представители "ЛНР", "ДНР" и полевые политтехнологи Кремля", – написал он.

По данным правозащитника, процесс "политического объединения" в ОРДЛО будет инициирован "так называемыми представителями Донбасса в Госдуме".

"Данный процесс будет преподноситься, как необходимость в объединении "республик Донбасса" в один кулак для восстановления "территориальной целостности" Донбасса. В данный момент уже ведутся процессы по объединению так называемых общественных движений (они выполняют роль политических партий в ОРДЛО) в республиканские (то есть общие), следующий этап – это создание единых республиканских предприятий по примеру ГУП "Железные дороги Донбасса", – объяснил Лисянский.

Он считает этот процесс "промежуточным этапом в стратегии Кремля против Украины".