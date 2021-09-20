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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После выборов в Госдуму РФ начнется политическое объединение боевиков "ЛНР" и "ДНР" – правозащитник

На Донбассе продолжается вооруженный конфликт с пророссийскими боевиками
На Донбассе продолжается вооруженный конфликт с пророссийскими боевиками
Фото: ЕРА

После выборов в Государственную Думу Кремль хочет политически объединить боевиков "ДНР" и "ЛНР". Об этом 19 сентября сообщил в Facebook соучредитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

"Во время работы по сбору информации о проведении избирательного процесса мониторы "Восточной правозащитной группы" выяснили, что после выборов стартует политический этап объединения НВФ "ЛНР" и "ДНР". Над этим процессом работает трехсторонняя комиссия инициированная Кремлем, в которую входят представители "ЛНР", "ДНР" и полевые политтехнологи Кремля", – написал он.

По данным правозащитника, процесс "политического объединения" в ОРДЛО будет инициирован "так называемыми представителями Донбасса в Госдуме".

"Данный процесс будет преподноситься, как необходимость в объединении "республик Донбасса" в один кулак для восстановления "территориальной целостности" Донбасса. В данный момент уже ведутся процессы по объединению так называемых общественных движений (они выполняют роль политических партий в ОРДЛО) в республиканские (то есть общие), следующий этап – это создание единых республиканских предприятий по примеру ГУП "Железные дороги Донбасса", – объяснил Лисянский.

Он считает этот процесс "промежуточным этапом в стратегии Кремля против Украины".

https://www.facebook.com/pavllis/posts/4334576163296316

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17–19 сентября в России проходили выборы в Госдуму. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их "проведут с нарушением демократических принципов и международного права".

Теги: выборы, правозащитники, Донбасс, Госдума, боевики, ДНР, политика, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, ОРДЛО, Павел Лисянский, объединение
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