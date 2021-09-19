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На выборы в РФ поехало меньше жителей ОРДЛО, как планировалось – представитель Украины в ТКГ

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Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО
Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО
Фото: depositphotos.com

Из отдельных районов Луганской и Донецкой областей на выборы в Госдуму РФ поехало меньше жителей, чем ожидалось. Об этом 18 сентября заявила в эфире телеканала "Украина 24" участница украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

"У меня есть частичная информация: из того, что я знаю, часть людей была вывезена в Ростовскую область принудительно. В основном это были сотрудники бюджетных сфер, на работе организовывали поездки. Кроме бюджетников, те, кто зависит от власти, – это бизнес, потому что могут устроить дополнительные проверки, запреты, если не прислушаешься к оккупационной власти и не поедешь голосовать", – отметила участница ТКГ.

По ее информации, из ОРДЛО на голосование в Россию "вывезли не так много людей, как планировали, количество автобусов было меньше".

"Планировалось больше 300 автобусов, большое количество должно было ехать на электричках. Знаю также, что много людей отказались ехать голосовать по разным причинам вплоть до того, что вынужденно уходили на больничный, куда-то выезжали", – сообщила Иванова.

Контекст:

17 сентября в России начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их "проведут с нарушением демократических принципов и международного права".

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Теги: Россия, выборы, Госдума, ДНР, голосование, ЛНР, ОРДЛО, ТКГ
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