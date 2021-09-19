На выборы в РФ поехало меньше жителей ОРДЛО, как планировалось – представитель Украины в ТКГ

"У меня есть частичная информация: из того, что я знаю, часть людей была вывезена в Ростовскую область принудительно. В основном это были сотрудники бюджетных сфер, на работе организовывали поездки. Кроме бюджетников, те, кто зависит от власти, – это бизнес, потому что могут устроить дополнительные проверки, запреты, если не прислушаешься к оккупационной власти и не поедешь голосовать", – отметила участница ТКГ.

По ее информации, из ОРДЛО на голосование в Россию "вывезли не так много людей, как планировали, количество автобусов было меньше".

"Планировалось больше 300 автобусов, большое количество должно было ехать на электричках. Знаю также, что много людей отказались ехать голосовать по разным причинам вплоть до того, что вынужденно уходили на больничный, куда-то выезжали", – сообщила Иванова.