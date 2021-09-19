Жители ОРДЛО могли дважды голосовать на выборах в Госдуму РФ – правозащитник

"Два человека, которые голосовали 17 сентября в Матвеево-Курганском районе, проголосовали сегодня в Куйбышевском районе. То есть они два раза съездили и проголосовали. При этом подсчет будет вестись по количеству голосов, а люди с ОРДЛО голосуют с пометкой "для лиц, не зарегистрированных на территории РФ", для них открыли 91 участок", – говорит он.

Лисянский предполагает, что таких случаев может быть больше. По данным его организации, с оккупированных территорий Донбасса в Ростовскую область въехало более 230 тыс. человек.