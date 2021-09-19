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Жители ОРДЛО могли дважды голосовать на выборах в Госдуму РФ – правозащитник

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17 19 сентября в России проходили выборы в Госдуму
17–19 сентября в России проходили выборы в Госдуму
Фото: EPA

Жители оккупированных территории Донецкой и Луганской областей могли дважды голосовать на выборах в российскую Госдуму. Об этом "Громадському радіо" рассказал соучредитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

"Два человека, которые голосовали 17 сентября в Матвеево-Курганском районе, проголосовали сегодня в Куйбышевском районе. То есть они два раза съездили и проголосовали. При этом подсчет будет вестись по количеству голосов, а люди с ОРДЛО голосуют с пометкой "для лиц, не зарегистрированных на территории РФ", для них открыли 91 участок", – говорит он.

Лисянский предполагает, что таких случаев может быть больше. По данным его организации, с оккупированных территорий Донбасса в Ростовскую область въехало более 230 тыс. человек.

Контекст:

17–19 сентября в России проходили выборы в Госдуму. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский говорит, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их "проведут с нарушением демократических принципов и международного права".

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Теги: Россия, Украина, выборы, Госдума, голосование, ОРДЛО, Павел Лисянский
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