В России заявили, что 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму

Он подчеркнул, что 150 тыс. – это количество жителей ОРДЛО, которые проголосовали на выборах в Госдуму дистанционно.

Также он добавил, что жители отдельных районов Донбасса могли проголосовать на 15 избирательных участках в Ростовской области. По его словам, для этого организовали около 1,4 тыс. рейсов – примерно 800 из "ДНР" и 600 из "ЛНР".