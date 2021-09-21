США не признают выборы в Госдуму на территории Украины – Госдепартамент

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября Фото: ЕРА

Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте Госдепа 20 сентября.

Прайс отметил, что введение законов об иностранных агентах, экстремистских и нежелательных организациях серьезно ограничило политический плюрализм в РФ и не позволило народу страны реализовать свои гражданские и политические права. Он упомянул тот факт, что наблюдатели ОБСЕ не смогли наблюдать за процессом, что тоже повлияло на прозрачность.

"Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод и прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в российскую Думу на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", – подчеркивается в заявлении.