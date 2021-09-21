ГОРДОН
 
 
МИР

Отец подозреваемого в стрельбе в Пермском университете был наемником на Донбассе – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате в Пермском университете погибли шесть человек
В результате в Пермском университете погибли шесть человек
Скриншот: Следственный комитет Российской Федерации / Facebook

Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова, которого подозревают в расстреле людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, был наемником на Донбассе. Об этом пишет российское издание Znak со ссылкой на соседей семьи Бекмансуровых.

Один из собеседников отметил, что отец Тимура Бекмансурова не живет вместе с семьей и, возможно, находится "где-то в Удмуртии, зарабатывая на жизнь войной".

Мужчина сказал, что отец пермского стрелка воевал в Чечне, а после этого был во многих горячих точках, в том числе участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Сам Тимур Бекмансуров, по словам соседа, с детства умеет обращаться с оружием.

Собеседник утверждает, что деньги на ружье (около $500), с которым Бекмансуров пришел в университет, ему летом дали родители. Вместе со своим одноклассником Владимиром он ездил на полигон пристреливать ружье, заявил источник Znak.

Контекст:

Стрельба на территории Пермского государственного национального исследовательского университета произошла 20 сентября. В результате шесть человек погибли и 24 пострадали. Стрелок использовал помповое ружье турецкого производства Huglu Atrox.

В Следственном комитете РФ сообщили, что стрелок – студент пермского университетаИсточник РБК, близкий к МВД РФ, утверждал, что стрельбу устроил Бекмансуров. "Медуза" отмечала, что перед нападением он оставил в соцсетях пост, в котором он попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях.

Теги: Россия, оружие, стрельба, Донбасс, военные, наемники, полигон, Пермь, Удмуртия, мужчины, отец, родители
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира
"Сразу возраст прибавился лет на 10", "Неожиданный образ". Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото
"Сразу возраст прибавился лет на 10", "Неожиданный образ". Орбакайте ради съемок в сериале стала брюнеткой. Фото
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
"До чего же красивая", "Все смотрят на вас". Никитюк топлес позировала на балконе
"До чего же красивая", "Все смотрят на вас". Никитюк топлес позировала на балконе
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Осадчая без макияжа показала домашнее селфи с Горбуновым
Осадчая без макияжа показала домашнее селфи с Горбуновым
"Я готова". Ани Лорак с прижатым к груди кинжалом объявила о выходе песни на украинском языке. Видео
"Я готова". Ани Лорак с прижатым к груди кинжалом объявила о выходе песни на украинском языке. Видео
Дочь Ющенко показала домашние объятия с зайцем
Дочь Ющенко показала домашние объятия с зайцем
  BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН. Ролик стал самым популярным на канале организации. Видео
  BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее ООН. Ролик стал самым популярным на канале организации. Видео
"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео
"Ну это зверь просто!" 60-летний Джигурда в шубе Волочковой на голое тело прошелся по сцене. Видео
"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака
"Он все время угрожал. Утром мы с дочкой сбежали". Звезда "Слуги народа" Безрук разводится с мужем-актером после пяти лет брака
В США скончался супруг американского дизайнера Тома Форда
В США скончался супруг американского дизайнера Тома Форда
  Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире "Танцев со звездами"
  Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире "Танцев со звездами"
  Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму
  Клочкова рассказала, связывает ли то, что ее не пригласили на День Независимости, с проживанием родителей в оккупированном Крыму
34-летний трансгендерный актер Эллиот Пейдж завел страницу на закрытой платформе для знакомств
34-летний трансгендерный актер Эллиот Пейдж завел страницу на закрытой платформе для знакомств
  "Это ужасная ситуация". Гвоздева обвинила медиков киевской больницы в неоказании помощи ее 11-месячному сыну и обратилась к Зеленскому
  "Это ужасная ситуация". Гвоздева обвинила медиков киевской больницы в неоказании помощи ее 11-месячному сыну и обратилась к Зеленскому
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS