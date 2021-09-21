Отец подозреваемого в стрельбе в Пермском университете был наемником на Донбассе – СМИ

В результате в Пермском университете погибли шесть человек Скриншот: Следственный комитет Российской Федерации / Facebook

Один из собеседников отметил, что отец Тимура Бекмансурова не живет вместе с семьей и, возможно, находится "где-то в Удмуртии, зарабатывая на жизнь войной".

Мужчина сказал, что отец пермского стрелка воевал в Чечне, а после этого был во многих горячих точках, в том числе участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Сам Тимур Бекмансуров, по словам соседа, с детства умеет обращаться с оружием.

Собеседник утверждает, что деньги на ружье (около $500), с которым Бекмансуров пришел в университет, ему летом дали родители. Вместе со своим одноклассником Владимиром он ездил на полигон пристреливать ружье, заявил источник Znak.