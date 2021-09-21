Отец подозреваемого в стрельбе в Пермском университете был наемником на Донбассе – СМИ

Один из собеседников отметил, что отец Тимура Бекмансурова не живет вместе с семьей и, возможно, находится "где-то в Удмуртии, зарабатывая на жизнь войной".
Мужчина сказал, что отец пермского стрелка воевал в Чечне, а после этого был во многих горячих точках, в том числе участвовал в боевых действиях на Донбассе.
Сам Тимур Бекмансуров, по словам соседа, с детства умеет обращаться с оружием.
Собеседник утверждает, что деньги на ружье (около $500), с которым Бекмансуров пришел в университет, ему летом дали родители. Вместе со своим одноклассником Владимиром он ездил на полигон пристреливать ружье, заявил источник Znak.
Стрельба на территории Пермского государственного национального исследовательского университета произошла 20 сентября. В результате шесть человек погибли и 24 пострадали. Стрелок использовал помповое ружье турецкого производства Huglu Atrox.
В Следственном комитете РФ сообщили, что стрелок – студент пермского университета. Источник РБК, близкий к МВД РФ, утверждал, что стрельбу устроил Бекмансуров. "Медуза" отмечала, что перед нападением он оставил в соцсетях пост, в котором он попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях.