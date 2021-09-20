Нападение на университет в Перми. Минздрав РФ сообщил о восьми погибших и 24 пострадавших

19 из пострадавших получили огнестрельные ранения.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сообщил, что открывший стрельбу студент легально приобрел оружие.

"Он в общем порядке прошел медосвидетельствование, включая психиатра и нарколога, и получил положительное заключение на приобретение охотничьего ружья", – отметил собеседник.

По данным журналистов, стрелок использовал помповое ружье турецкого производства Huglu Atrox. В нем используются патроны калибра 12/76. Ружье перезаряжается вручную. Цена такого оружия составляет не более 22 тыс. рублей ($303).

"Медуза" сообщила, что открывшего стрельбу задержали, при этом он получил ранение.

После инцидента в университете глава Пермского края Дмитрий Махонин распорядился отменить занятия в школах, техникумах и колледжах. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты", – отметили в посте.