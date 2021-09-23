"Мы не можем забыть оккупированный Крым и ситуацию на востоке Украины". Эстония в ООН обещала Украине "непоколебимую поддержку"

Кальюлайд: Безопасность Украины – это и наша безопасность Фото: EPA

"Мы не можем забыть оккупированный Крымский полуостров и ситуацию в Восточной Украине. Украина имеет в нашем лице твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета, территориальной целостности и политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией", – сказала Кальюлайд.

Она обещала, что Эстония как избранный член Совета Безопасности ООН продолжит поднимать вопрос об агрессии России на Донбассе и незаконной аннексии Крыма на повестке дня Совбеза ООН.

"Безопасность неделима: безопасность Украины – это и наша безопасность", – подчеркнула президент Эстонии.

Она также напомнила о репрессиях в Беларуси и призвала "быть солидарными против агрессивных и дестабилизирующих действий режима Александра Лукашенко".