Зеленский в ООН заявил, что на Донбассе погибло почти 15 тыс. человек

"Пора просыпаться. Если честно, Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов, под звуки выстрелов, которые звучат на нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд. В 2019 году с этой трибуны я сказал: "Война в Украине – это более 13 тыс. погибших, 30 тыс. раненых. Представьте: 1,5 млн людей вынуждены бросить свои дома". Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой: ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом в 2020 году и говорю в 2021-м. И это уже почти 15 тыс. погибших людей. Вот вам цена свободы. Вот вам цена независимости", – сказал президент.

Контекст: Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.