Парламент Эстонии со второй попытки избрал нового президента

Кариса избрали во втором туре, так во время первой попытки 30 августа он не набрал достаточной поддержки. Вчера за Кариса проголосовали 63 депутата при 68 минимально необходимых голосах, сегодня – 72.

Delfi объясняет, что, согласно правилам выборов, если ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов в первом туре голосования в парламенте, на следующий день проводится новый тур, кандидатов выдвигают заново.

Кариса выдвинули депутаты правящих Центристской партии и Партии реформ, он был единственным кандидатом. Действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд была, согласно соцопросам, которые провели в августе, самым популярным кандидатом в президенты, но она не выдвигалась на этот пост, отмечает "Европейская правда".

Кальюлайд, которая критиковала правительство, действовавшее до января 2021 года, не смогла найти достаточное количество голосов – 21 – в свою поддержку в парламенте. Она могла рассчитывать лишь на поддержку социал-демократов, но те имеют только 10 мандатов в парламенте, отметило издание.