"Разочарованы и считаем неуместным". Кулеба ответил президенту Эстонии на заявление, что Украине может понадобиться еще 20 лет до членства в ЕС

Кальюлайд, находясь в Украине с визитом для участия в саммите Крымской платформы, сказала в интервью, что Украине для соответствия критериям членства в Евросоюзе может понадобиться до 20 лет работы. Она также отметила, что Эстония поддерживает сближение Украины с НАТО, но "неясно, когда это станет возможным".

"Чуть более 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили эстонцам, литовцам и латышам: "Вам еще надо 20, 30 лет в ЕС и НАТО, созреть". Мне было очень странно слышать эти слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений", – подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что не знает, что повлияло на Кальюлайд, но считает, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. При этом он подчеркнул, что Эстония и Украина – "безусловно, друзья и партнеры".

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостем в Украине, где ее принимали наиболее искренне и наилучшим образом", – добавил министр.

Кулеба сообщил, что Украина уже передала свою позицию в связи с этим интервью в МИД Эстонии.