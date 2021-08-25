Президент Эстонии: Украине понадобиться, возможно, 20 лет работы для членства в ЕС

Кальюлайд: Мы готовы помогать с изменениями, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа Фото: EPA

По словам Кальюлайд, она бы хотела, чтобы ЕС был "смелее" в вопросе расширения.

"Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции. Лично я – сторонник просто расширения, но это отнимет много времени. Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств [Украина, Грузия и Молдова] не отвечает критериям членства. Вам понадобится, возможно, 20 лет работы, пока вы достигнете этой готовности. Возможно, нужен промежуточный этап, который поможет Украине, Молдове или Грузии. В конце концов, ваши экономики и без того уже интегрируются с экономикой ЕС", – сказала она.

Президент Эстонии отметила, что все три страны имеют проблемы с судебной системой.

"Вы не подходите под требования для членства в ЕС. Мы готовы помогать с этими изменениями, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа", – сказала она.

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Видео: Європейська правда / YouTube