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Украина выполнила условия для получения второго транша от Евросоюза – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что Киев выполнил все необходимые шаги для пересмотра программы с МВФ
Шмыгаль отметил, что Киев выполнил все необходимые шаги для пересмотра программы с МВФ
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 августа на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом сообщил правительственный портал. 

"Для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения", – сказал Шмыгаль. По его словам, Киев выполнил и все необходимые шаги для пересмотра программы с МВФ. 

Домбровскис отметил, что Евросоюз мобилизовал "беспрецедентную финансовую и техническую помощь" для Украины, говорится в релизе. 

"Украина приложила значительные усилия в выполнении условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия широком смысле были выполнены", – добавил он. 

Контекст:

В декабре 2020 года Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с COVID-19. Это первый транш из запланированных €1,2 млрд финансовой помощи.

Домбровскис в феврале 2021 года заявлял, что выделение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере €600 млн зависит от выполнения Украиной восьми мер структурной политики, которые взял на себя Киев, а также удовлетворительного прогресса по программе Международного валютного фонда.

В июле он сказал, что среди условий для выделения второго транша – борьба с коррупцией и проведение реформ. Домбровскис обращал внимание на необходимость проведения судебной реформы и открытие рынка земли. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Украина, МВФ, Еврокомиссия, помощь, транш, Евросоюз, Валдис Домбровскис, Денис Шмыгаль
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