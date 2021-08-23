Украина выполнила условия для получения второго транша от Евросоюза – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что Киев выполнил все необходимые шаги для пересмотра программы с МВФ Фото: kmu.gov.ua

Об этом сообщил правительственный портал.

"Для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения", – сказал Шмыгаль. По его словам, Киев выполнил и все необходимые шаги для пересмотра программы с МВФ.

Домбровскис отметил, что Евросоюз мобилизовал "беспрецедентную финансовую и техническую помощь" для Украины, говорится в релизе.

"Украина приложила значительные усилия в выполнении условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия широком смысле были выполнены", – добавил он.