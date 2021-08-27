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"Должно приблизить наши страны к членству в ЕС". Зеленский призвал Польшу и Румынию поддержать формат "Ассоциированного трио"

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Зеленский: Следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио"
Зеленский: Следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио"
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что формат "Ассоциированного трио" приблизит Украину, Молдову и Грузию к получению членства в Евросоюзе. Об этом 27 августа он заявил в Кишиневе в ходе совместного брифинга с президентами Молдовы, Румынии и Польши Майей Санду, Клаусом Йоханнисом и Анджеем Дудой, который в Facebook транслировал Офис президента Украины.

Глава государства призвал Польшу и Румынию поддержать формат "Ассоциированного трио".

"19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии положили начало "Ассоциированному трио", которое должно приблизить наши страны к получению полноправного членства в Европейском союзе. Мы ожидаем поддержки этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров и друзей – членов ЕС. На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина уже начала работу в этом направлении с каждой страной – членом Европейского союза.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/988530915239406/

19 июля Зеленский принял участие в работе Батумской международной конференции в рамках формата "ЕС + "Ассоциированное трио" (Украина, Грузия, Молдова). Он выступил за расширение территории ЕС за счет вхождения в него Украины, Молдовы и Грузии. "Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше, и из-за этого выбора территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше", – сказал он.

Контекст:

Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года приняла законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 19 августа, свидетельствую, что 64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Теги: Украина, Грузия, Румыния, Молдова, Польша, Европейский союз, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис, Анджей Дуда, Майя Санду, членство, Ассоциированное трио
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