"Должно приблизить наши страны к членству в ЕС". Зеленский призвал Польшу и Румынию поддержать формат "Ассоциированного трио"

Глава государства призвал Польшу и Румынию поддержать формат "Ассоциированного трио".
"19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии положили начало "Ассоциированному трио", которое должно приблизить наши страны к получению полноправного членства в Европейском союзе. Мы ожидаем поддержки этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров и друзей – членов ЕС. На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина уже начала работу в этом направлении с каждой страной – членом Европейского союза.
19 июля Зеленский принял участие в работе Батумской международной конференции в рамках формата "ЕС + "Ассоциированное трио" (Украина, Грузия, Молдова). Он выступил за расширение территории ЕС за счет вхождения в него Украины, Молдовы и Грузии. "Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше, и из-за этого выбора территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше", – сказал он.
Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года приняла законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.
В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.
Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 19 августа, свидетельствую, что 64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.