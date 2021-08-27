"Должно приблизить наши страны к членству в ЕС". Зеленский призвал Польшу и Румынию поддержать формат "Ассоциированного трио"

Глава государства призвал Польшу и Румынию поддержать формат "Ассоциированного трио".

"19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии положили начало "Ассоциированному трио", которое должно приблизить наши страны к получению полноправного членства в Европейском союзе. Мы ожидаем поддержки этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров и друзей – членов ЕС. На этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина уже начала работу в этом направлении с каждой страной – членом Европейского союза.

19 июля Зеленский принял участие в работе Батумской международной конференции в рамках формата "ЕС + "Ассоциированное трио" (Украина, Грузия, Молдова). Он выступил за расширение территории ЕС за счет вхождения в него Украины, Молдовы и Грузии. "Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше, и из-за этого выбора территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше", – сказал он.