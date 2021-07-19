Зеленский: Мы хотим, чтобы территория ЕС стала больше, и из-за этого выбора территории Украины, Молдовы и Грузии стали меньше Фото: president.gov.ua

"Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше, и из-за этого выбора территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше", – сказал Зеленский.

При этом он выразил уверенность, что уменьшение территорий Украины, Молдовы и Грузии – это временное явление.

"Мы знаем точно, что это временно, но насколько временно – во многом зависит от вас, уважаемые европейцы. Доказательством того, что нашим странам есть место в европейском будущем, на мой взгляд, может стать предоставление Украине, Грузии, Молдове европейских перспектив как государствам, которые разделяют общие ценности", – сказал Зеленский.