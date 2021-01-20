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В Украины уже есть перспектива членства в Европейском союзе – глава ОБСЕ

Украине очень нужны реформы, и власть, в частности президент Владимир Зеленский, прекрасно об этом знают, заявила новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде.

Чтобы стать членом Евросоюза Украина должна соответствовать его критериям, заявила Линде
Чтобы стать членом Евросоюза Украина должна соответствовать его критериям, заявила Линде
Фото: EPA

Украина имеет перспективу членства в Европейском союзе, это закреплено в договоре с ЕС. Однако, чтобы стать полноправным членом Евросоюза Украина должна соответствовать его критериям, заявила в интервью изданию "Европейская правда" новый председатель ОБСЕ Анн Линде.

"Именно поэтому сейчас ваши усилия должны быть сконцентрированы на реформах – ведь без реформ возможностей для вашего вступления нет", – сказала Линде.  

В частности, речь идет о реформе децентрализации, противодействии коррупции, о реформе в сфере верховенства права, о реформе госслужбы, медиареформе, отметила глава ОБСЕ.  

"Украине очень нужны реформы, и власть, в том числе [Владимир Зеленский] президент, прекрасно это знают… Но перспектива членства у вас уже есть. Она закреплена в договоре ЕС – "конституции Евросоюза". Этот документ говорит, что все европейские страны, которые выполняют критерии, могут претендовать на членство. И это, конечно, распространяется и на Украину", – добавила Линде.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Его подписали спикер Верховной Рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко. Закон вступил в силу 21 февраля.

6 октября 2020 года в Брюсселе прошел отложенный из-за пандемии коронавируса саммит Украина – ЕС. По итогам саммита Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках Соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Согласно опубликованным 18 ноября 2020 года результатам опроса "Как воспринимают Украину в странах ЕС", проведенного во Франции, Германии, Италии и Польше социологическим агентством Kantar Profiles Division по заказу центра "Новая Европа", вступление Украины в Европейский союз поддерживают 55% граждан стран ЕС.

По данным социсследования, проведенного 5–13 декабря фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии, 48% украинцев считают, что Украина должна вступить в ЕС.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Украина уверенно шагает к полноправному членству в ЕС.

Теги: Украина, коррупция, ОБСЕ, реформы, Брюссель, децентрализация, Европейский союз, Владимир Зеленский, Евросоюз, интервью, вступ, перспективы, Андрей Ермак, членство, Анн Линде
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