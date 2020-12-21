Почти половина украинцев считают, что Украина должна вступить в ЕС – опрос

30% респондентов думают, что Украине нужно вступить в Евразийский экономический союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

В прошлом году, вступление Украины в ЕС поддерживали 53% опрошенных Фото: depositphotos.com

48% украинцев считают, что Украина должна вступить в Европейский союз. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 декабря результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

При этом в ноябре прошлого года такого мнения придерживались 53% жителей страны.

30% респондентов думают, что Украине нужно вступить в Евразийский экономический союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. В ноябре 2019-го так считали 24% опрошенных.

Еще 13% украинцев придерживаются мысли, что Украине не стоит вступать ни в один из союзов. Столько же граждан считали так и в прошлом году.

Опрос проводился с 5 по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для населения старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.