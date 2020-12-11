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Евросоюз согласовал годовой бюджет и финансовый пакет восстановления экономики после коронавируса на €1,8 трлн

В Евросоюзе 10 декабря согласовали пакет финансовой помощи, который включает €1,8 трлн. Из них €750 млрд пойдут на инвестиционную поддержку и экономическое восстановление внутреннего рынка Евросоюза от последствий пандемии коронавируса.

Финансовый пакет призван остановить мощный экономический спад в ЕС
Финансовый пакет призван остановить мощный экономический спад в ЕС
Фото: depositphotos.com

Лидеры 27 стран – членов Евросоюза на саммите в Брюсселе 10 декабря достигли договоренностей о разблокировании бюджетного плана Еврооюза на 2021–2027 годы на €1,07 трлн и Фонда восстановления после пандемии на €750 млрд. Об этом сообщил президент Совета Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

"Достигнуто соглашение по многолетнему бюджетному плану и Фонду восстановления. Теперь мы можем приступить к их реализации и восстановлению наших экономик", – заявил он.

"Европа идет дальше! Европейский совет договорился о бюджете ЕС и "следующем поколении ЕС". Поздравления председательствующей Германии!" – заявила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что €1,8 трлн направят для обеспечения восстановления и построения более устойчивого, экологичного и цифрового Евросоюза.

Эти финансовые документы уже ранее согласовывали на саммите Евросоюза в июне, однако Венгрия и Польша заблокировали их, выступая против механизма распределения бюджетных средств с учетом контроля Брюсселем соблюдения верховенства права в странах ЕС. Детали достигнутого компромисса пока не сообщаются.

Пакет включает €1,8 трлн. Из них €1074 млрд выделяются в рамках бюджетного плана на предстоящие семь лет, еще €750 млрд – инвестиционная поддержка и экономическое восстановление последствий пандемии коронавируса.

Финансовый пакет призван остановить мощный экономический спад в ЕС и поддержать внутренний рынок Евросоюза. Кроме того, средства пойдут на поддержку цифровой экономики и перевод ее в формат, более способствующий защите климата.

По информации "Немецкой волны", для этого впервые в истории ЕС предусмотрены серьезные заимствования на финансовых рынках от лица ЕС, которые в последующие годы должны будут погашаться всеми странами Евросоюза.

Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция согласилась поддержать политику займов. В ответ Германия, Франция, Италия и Испания снизили объемы безвозмездных грантов наиболее пострадавшим от пандемии странам с €500 млрд до €390 млрд. При этом средства, привлекаемые в виде кредитов, составят €360 млрд.

Проекты для финансирования в рамках фонда предоставляются правительствами государств Евросоюза на утверждение Еврокомиссии и Совету ЕС. Не менее 30% от выделяемых каждой из стран сообщества субсидий и кредитов должны идти на проекты, которые благоприятно отразятся на окружающей среде и будут приближать ЕС к созданию к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами.

Участники саммита договорились также об увязке выплат из казны ЕС с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Против такого решения изначально выступали Венгрия и Польша, но в результате удалось достичь компромисса.

Теги: экология, Еврокомиссия, экономика, бюджет, Европейский совет, Европа, выплаты, финансы, Евросоюз, гранты, финансирование, соглашение
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