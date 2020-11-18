Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

21,5% респондентов опроса "Как воспринимают Украину в странах ЕС" поддерживают присоединение Украины и к ЕС, и к НАТО.

Вступление Украины в Европейский союз поддерживают 55% граждан стран ЕС, а за присоединение Украины к НАТО – 38%. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Как воспринимают Украину в странах ЕС", проведенного во Франции, Германии, Италии и Польше социологическим агентством Kantar Profiles Division по заказу центра "Новая Европа", опубликованные 18 ноября пресс-службой агенства (.pdf).

"Большинство респондентов (55%) поддерживают членство Украины в ЕС. Поддержка членства Украины в НАТО также значительная (38%), но этот ответ не получил поддержки большинства", – указывается в отчете.

По данным опроса, 21,5% респондентов поддерживают присоединение Украины и к ЕС, и к НАТО. Главным препятствием для вступления Украины в ЕС респонденты считают коррупцию – 43,1% опрошенных заявили, что борьба с коррупцией является главным приоритетом для Украины. В 2015 году этот показатель составлял 37,5%.

Самым популярным ответом на вопрос о том, какую поддержку следует оказать Украине в борьбе против российской агрессии (21,5%), является продление санкций ЕС в отношении России. Наименее популярным – предоставление вооружений.

Исследование проводили 22–29 сентября 2020 года методом онлайн-опроса. Всего опросили 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65+ лет, отобранных таким образом, чтобы пропорционально представлять различные группы по полу, возрасту и регионами проживания.

Министр иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook сообщила, что МИД Украины учтет результаты опроса в дальнейшей работе.

"Для Министерства иностранных дел Украины это исследование является важным источником инсайтов и информации, которые будут учтены в стратегии публичной дипломатии, над которой мы сейчас работаем",– заявила она.

Джапарова добавила, что МИД Украины вместе с Украинским институтом начали исследования в семи странах – Франции, Германии, Венгрии, Польше, США, Турции и Японии – на предмет отношения и ожидания иностранной аудитории к культуре Украины и возможностей сотрудничества в сфере культуры.