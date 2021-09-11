"Не надо держать нас на крючке реформ" Кулеба обратился к ЕС

Кулеба прокомментировал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая перед этим сказала, что Украина пока не достигла соответствия Копенгагенским критериям. "Украине для выполнения Копенгагенских критериев еще [нужны] целые световые годы", – сказала она.

"Мы слышали много разного от наших друзей, партнеров и тех, кто притворялся нашими друзьями. Мы знаем, кто из них искренен, а кто притворяется, это жизнь. Во-вторых, на Украину не надо давить, чтобы она что-то сделала, она сама способна справиться со своей судьбой. Каждый раз, когда я по делам бываю за границей, у меня два списка: один – это список проблем, с которыми столкнулись компании из этих стран, работающие в Украине, а второй список – проблемы украинских компаний, которые работают в той или иной стране. Мы не жалуемся, мы просто обсуждаем эти проблемы. Если бы была специальная сессия о проблемах украинских компаний, с которыми они сталкиваются на западных рынках, в этом зале была бы куча участников", – сказал он.

Министр задал вопрос: "Все ли страны присоединились к Евросоюзу в связи с тем, что все завершили реформы и полностью соответствовали Копенгагенским критериям?"

Кальюлайд ответила, что Евросоюз позволил странам присоединиться к нему, когда они выполнили не только Копенгагенские критерии.

"И соответствие Копенгагенским критериям – это только предпосылка к началу серьезных переговоров. Я считаю, что все страны, присоединившиеся к ЕС, выполнили Копенгагенские критерии перед началом переговоров, но некоторые страны ЕС, традиционные члены, стали говорить о том, что, наверное, условий было мало. Жаль, что даже на один из референдумов этот вопрос выносился. Когда же мы по политическим причинам пренебрегаем критическими условиями, у нас потом не будет возможности сказать: "Ой, слушайте, они же не выполнили какие-то условия", – сказала президент.

Она добавила, что должны существовать гарантии, что все страны выполнили критерии.

"Это наука, которую вынесли все страны ЕС из опыта прошлого. Именно поэтому тот, кто говорит, что по политическим причинам в какой-то день все государства скажут: "Пусть присоединяются, потому что сейчас сложились неплохие условия для этого" – этого не будет, потому что ЕС не расширяется таким способом, он расширяется иначе. Сначала обеспечиваете соответствие Копенгагенским критериям, а потом... Я всегда искренне говорю: мы должны помочь нашим восточным партнерам выполнить их. Я помню, что было очень сложно нам в Эстонии выполнить критерии", – заявила Кальюлайд.

Кулеба ответил, что Украина не просит ЕС отказаться от каких-либо условий в отношении нее.

"Надо признать простой факт: присоединение к ЕС связано не только с реформами и политическое решение государств – членов ЕС принять другое государство опирается не только на реформы. Не надо нас держать на крючке реформ. Я за реформы и сам пытаюсь помочь этой стране трансформироваться, но устал слышать, как государства наставляют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды: вы не хотите нас принимать не потому, что мы не готовы, а потому что вы сами не готовы", – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что Украина хочет реформ и будет их внедрять "на благо этой страны" и не будет искать отговорок.

"В начале 90-х Литва, Латвия и Эстония слышали много из того, о чем сейчас говорит президент, но слышали они это из уст европейских государств: "И не думайте о ЕС, подождите, трансформируйтесь". Я вспоминаю обращение Леха Валенсы к ПАСЕ в начале 90-х, в котором он буквально кричал Западной Европе: "Почему вы нас бросаете?" – сказал Кулеба.

Он выразил уверенность, что Украина способна сделать ЕС сильнее.

"Поэтому, если подходить к этой теме с абсолютно искренней точки зрения, все выглядит иначе. Я поднимаю этот вопрос с чиновниками ЕС в разных европейских столицах. Я говорю: "Скажите, какое у вас стратегическое видение по поводу Украины? Мы уже в конструктивную двусмысленность играем годами..." Скажите откровенно: если ваша стратегия, что мы выполним условия, а вы примите нас – тогда хорошо. Но нам нужно слышать искренний ответ со стороны ЕС. В этом вся суть", – заявил глава украинской дипломатии.