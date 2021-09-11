Президент Эстонии заявила, что Украину от вступления в ЕС отделяют "световые годы"

"Украине для выполнения Копенгагенских критериев еще [нужны] целые световые годы. [...] За пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", – подчеркнула она.

По словам Кальюлайд, ее прогнозы основаны на опыте – президент Эстонии рассказала, что недавно узнала о компании, "которая приближалась к очень серьезной сделки в Украине, но к ним пришел адвокат, и заявил, что для ускорения сделки им надо поделиться частью своих акций".

Она отметила, что не впервые принимает участие в конференциях YES и уже говорила украинским бизнесменам, что стоимость их активов будет расти из-за сближения страны с ЕС.

"Я к сожалению, не смогла достичь прогресса. Меня это огорчает, потому что я очень хочу, чтобы Украина в один день стала частью ЕС, я действительно надеюсь, что когда окно возможностей откроется в будущем (а мы все знаем, что это окно остается открытым в течение двух часов), Украина будет готова пройти через это окно. Но условием являются Копенгагенские критерии. Если окно откроется в 9 утра, оно закроется в 10.15. Это то, чему научила нас наша история. Если нас история чему-то учит, Украина будет иметь европейскую перспективу, европейское будущее",

Не только Украина, но и Молдова и Грузия. Но с опыта могу делать вывод, что мы должны говорить открыто и честно. [...] Я думаю, что такие дискуссии будут продолжаться, пока Украина не выполнит Копенгагенские критерии. Даже такие люди как я и мой преемник – следующий президент Эстонии – может спросить в Брюсселе, почему Украину не пускают. И чтобы ответ не был: "Ну это же всем очевидно", – сказала она.