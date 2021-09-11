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ПОЛИТИКА

Президент Эстонии заявила, что Украину от вступления в ЕС отделяют "световые годы"

Кальюлайд: Если нас история чему-то учит, Украина будет иметь европейское будущее
Кальюлайд: Если нас история чему-то учит, Украина будет иметь европейское будущее
Фото: ЕРА

Украина для вступления в Европейский союз должна выполнить Копенгагенские критерии, но пока страна на расстоянии "целых световых лет". Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в ходе панельной дискуссии на форуме YES Brainstorming в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украине для выполнения Копенгагенских критериев еще [нужны] целые световые годы. [...] За пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", – подчеркнула она. 

По словам Кальюлайд, ее прогнозы основаны на опыте – президент Эстонии рассказала, что недавно узнала о компании, "которая приближалась к очень серьезной сделки в Украине, но к ним пришел адвокат, и заявил, что для ускорения сделки им надо поделиться частью своих акций".

Она отметила, что не впервые принимает участие в конференциях YES и уже говорила украинским бизнесменам, что стоимость их активов будет расти из-за сближения страны с ЕС.  

"Я к сожалению, не смогла достичь прогресса. Меня это огорчает, потому что я очень хочу, чтобы Украина в один день стала частью ЕС, я действительно надеюсь, что когда окно возможностей откроется в будущем (а мы все знаем, что это окно остается открытым в течение двух часов), Украина будет готова пройти через это окно. Но условием являются Копенгагенские критерии. Если окно откроется в 9 утра, оно закроется в 10.15. Это то, чему научила нас наша история. Если нас история чему-то учит, Украина будет иметь европейскую перспективу, европейское будущее", 

Не только Украина, но и Молдова и Грузия. Но с опыта могу делать вывод, что мы должны говорить открыто и честно. [...] Я думаю, что такие дискуссии будут продолжаться, пока Украина не выполнит Копенгагенские критерии. Даже такие люди как я и мой преемник – следующий президент Эстонии – может спросить в Брюсселе, почему Украину не пускают. И чтобы ответ не был: "Ну это же всем очевидно", – сказала она. 

Контекст:

Кальюлайд, находясь в Украине с визитом для участия в саммите Крымской платформы в августе, сказала в интервью, что Украине для соответствия критериям членства в Евросоюзе может понадобиться до 20 лет работы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разочарована ее словами и считает это заявление неуместным. 

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Грузия, Молдова, YES, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, Керсти Кальюлайд, ЕС
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