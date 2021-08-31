"Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества". Зеленский поздравил нового президента Эстонии

Зеленский надеется на продолжение сотрудничества между Украиной и Эстонией "на благо двух народов" Фото: president.gov.ua

"Искренне поздравляю Алара Кариса с избранием президентом Эстонии по результатам голосования депутатов Рийгикогу. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества между Украиной и Эстонией на благо наших двух народов", – написал Зеленский.

I sincerely congratulate #AlarKaris on his election as President of Estonia based on the results of the @Riigikogu deputies' vote. I hope for the continuation of close cooperation between * and * for the benefit of our two peoples. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Парламент Эстонии избрал нового президента во вторник со второй попытки (30 августа он не набрал достаточной поддержки). За Кариса проголосовали 72 депутата при 68 минимально необходимых голосах.

Директора Эстонского национального музея Кариса выдвинули депутаты правящих Центристской партии и Партии реформ, он был единственным кандидатом. Действующий президент страны Керсти Кальюлайд была, согласно соцопросам, которые провели в августе, самым популярным претендентом в президенты, но она не выдвигалась на этот пост, отмечает "Европейская правда".

Кальюлайд, которая критиковала правительство, действовавшее до января 2021 года, не смогла найти достаточное количество голосов – 21 – в свою поддержку в парламенте. Она могла рассчитывать лишь на поддержку социал-демократов, но те имеют только 10 мандатов в парламенте, отметило издание.