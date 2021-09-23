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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество пострадавших в результате войны на Донбассе за полгода увеличилось более чем на 50% – ООН

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Из-за активизации боевых действий на Донбассе пострадали 16 гражданских
Из-за активизации боевых действий на Донбассе пострадали 16 гражданских
Фото: ЕРА

В результате вооруженного конфликта на Донбассе с 1 февраля по 31 июля этого года зафиксировано 62 пострадавших среди мирного населения. Об этом заявила 23 сентября глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в Киеве, который транслировали на странице миссии в Facebook.

Богнер констатировала, что за последние полгода ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. Из вышеуказанного количества 15 человек погибли и 47 были ранены, это на 51% больше по сравнению с предыдущими шестью месяцами, сообщила она.

Из-за активизации боевых действий с 31 июля по 20 сентября миссия ООН зафиксировала 16 пострадавших среди гражданских – два человека были убиты, а 14 получили ранения. Это наивысшие показатели с июня 2020 года, подчеркнула Богнер.

"Эти данные показывают, что [режим] прекращения огня, [действующий от] 27 июля 2020 года, привел к шестикратному уменьшению потерь среди мирного населения", – заключила глава миссии ООН.

https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/videos/825145448196797/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Теги: ООН, Донбасс, раненые, перемирие, война в Украине, пострадавшие, война на Донбассе, Матильда Богнер
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