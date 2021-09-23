Количество пострадавших в результате войны на Донбассе за полгода увеличилось более чем на 50% – ООН

Богнер констатировала, что за последние полгода ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. Из вышеуказанного количества 15 человек погибли и 47 были ранены, это на 51% больше по сравнению с предыдущими шестью месяцами, сообщила она.
Из-за активизации боевых действий с 31 июля по 20 сентября миссия ООН зафиксировала 16 пострадавших среди гражданских – два человека были убиты, а 14 получили ранения. Это наивысшие показатели с июня 2020 года, подчеркнула Богнер.
"Эти данные показывают, что [режим] прекращения огня, [действующий от] 27 июля 2020 года, привел к шестикратному уменьшению потерь среди мирного населения", – заключила глава миссии ООН.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.
10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.