Количество пострадавших в результате войны на Донбассе за полгода увеличилось более чем на 50% – ООН

Богнер констатировала, что за последние полгода ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. Из вышеуказанного количества 15 человек погибли и 47 были ранены, это на 51% больше по сравнению с предыдущими шестью месяцами, сообщила она.

Из-за активизации боевых действий с 31 июля по 20 сентября миссия ООН зафиксировала 16 пострадавших среди гражданских – два человека были убиты, а 14 получили ранения. Это наивысшие показатели с июня 2020 года, подчеркнула Богнер.

"Эти данные показывают, что [режим] прекращения огня, [действующий от] 27 июля 2020 года, привел к шестикратному уменьшению потерь среди мирного населения", – заключила глава миссии ООН.