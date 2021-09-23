Зеленский предложил странам ООН собираться возле горячих точек

Зеленский: Возможно, в Central Park или в Madison Square выстрелы слышны не так громко, как в Украине, в авдеевской "промке" или на Светлодарской дуге Фото: EPA

По словам президента, Украина "не засыпала", поскольку это "сложно сделать под звуки взрывов, под звуки выстрелов, которые звучат на нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд".

"Возможно, в Central Park или в Madison Square выстрелы слышны не так громко, как в Украине, в авдеевской "промке" или на Светлодарской дуге. Мы хотим оживить ООН. Может, для этого ООН должна двигаться? Быть мобильной, быстрой? Может, пришло время нам встречаться там, где можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы? В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них", – сказал он.