На Шефира совершили покушение, Зеленский выступил в ООН, Рада не признала выборы в Госдуму. Главное за день

Покушение на Шефира

Машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Он направлялся из дома в Киев, когда по автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен, он прооперирован. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии "Квартал 95".

На месте происшествия следователи нашли около 20 гильз. 12 пуль поразили автомобиль, две пули извлекли из тела водителя, сообщил замминистра внутренних дел Евгений Енин. Патроны калибра 7,62 производства Венгрии – специализированные, не выпускались и почти не использовались ранее в Украине.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Президент Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

Зеленский в ООН

Президент Украины, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начал с упоминания о покушении на Шефира, назвав его "ценой реформ" и "ценой изменений в государстве".

Президент призвал все страны ООН присоединиться к Крымской платформе и выразил недоумение в связи с тем, что ООН проигнорировала ее. Он также заявил, что организацию надо "оживить", чтобы она эффективнее решала мировые проблемы. "Самое страшное – что ООН стала Лигой Наций", – заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что выдача российских паспортов украинцам в ОРДЛО и Крыму – "доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву", и отметил, что рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении около 450 незаконно удерживаемых Россией украинцев. Он выразил благодарность за то, что пункт о "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины" был включен в повестку дня ассамблеи.

Кроме того, в рамках визита в США Зеленский встретился с генсеком ООН, генсеком НАТО, главой Microsoft и представителями украинской диаспоры.

Заседание Верховной Рады

Верховная Рада Украины не признала выборы в Госдуму России, перенесла запуск Бюро экономической безопасности на конец ноября и приняла закон о противодействии антисемитизму в Украине.

Эпидемия коронавируса

За сутки в Украине подтвердили наибольшее за четыре месяца число новых случаев COVID-19 – более 6,7 тыс.

Кабмин Украины предложил Раде усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов, Министерство здравоохранения инициирует обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и педагогов.



В Кабмине сообщили, что во время карантина у бизнеса будет два варианта работы – с COVID-сертификатами или отрицательными ПЦР-тестами для персонала и посетителей, или без них, но со всеми ограничениями эпидемической зоны.

Военные учения в Украине

В Украине началась активная фаза командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2021". В маневрах примут участие до 12,5 тыс. человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, украинские военные провели учения возле админграницы с Крымом. Они использовали РСЗО "Ураган".