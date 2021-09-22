Кабмин предложил украинскому бизнесу два варианта работы во время карантина

Чтобы работать без дополнительных ограничений, 80% персонала и все посетители общественных заведений должны иметь "желтый" COVID-сертификат, удостоверяющий получение одной дозы вакцины, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. Предприниматели должны самостоятельно проверять эти документы.
Второй вариант предполагает работу со всеми ограничениями "желтой" зоны, при этом не надо проверять документы о вакцинации.
"Выбор остается за предпринимателями, и мы уверены в их ответственной позиции. Темпы распространения коронавирусной инфекции свидетельствуют о том, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону. В этих регионах бизнес сможет работать, если все работники и все посетители имеют "зеленые" COVID-сертификаты", – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
13 сентября Кабмин обновил карантинные ограничения в Украине на разных уровнях эпидопасности. Отмечается, что ограничения не будут действовать в "желтой" зоне, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.