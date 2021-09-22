Кабмин предложил украинскому бизнесу два варианта работы во время карантина

Шмыгаль: Выбор остается за предпринимателями, и мы уверены в их ответственной позиции Фото: kmu.gov.ua

Чтобы работать без дополнительных ограничений, 80% персонала и все посетители общественных заведений должны иметь "желтый" COVID-сертификат, удостоверяющий получение одной дозы вакцины, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. Предприниматели должны самостоятельно проверять эти документы.

Второй вариант предполагает работу со всеми ограничениями "желтой" зоны, при этом не надо проверять документы о вакцинации.

"Выбор остается за предпринимателями, и мы уверены в их ответственной позиции. Темпы распространения коронавирусной инфекции свидетельствуют о том, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону. В этих регионах бизнес сможет работать, если все работники и все посетители имеют "зеленые" COVID-сертификаты", – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.