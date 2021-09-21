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Украина переходит в "желтую" зону эпидемической опасности с 23 сентября

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В Украине ужесточили карантинные ограничения
В Украине ужесточили карантинные ограничения
Фото: depositphotos.com

С 23 сентября по всей Украине будет введен "желтый" уровень эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства 21 сентября.

Решение было принято 21 сентября на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что эпидемическая ситуация в Украине резко ухудшается и единственным способом защиты остается вакцинация.

13 сентября Кабмин обновил карантинные ограничения в Украине на разных уровнях эпидопасности.  В "желтой" зоне, помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 м, запрещаются:

  • массовые мероприятия при участии более одного человека на 4 м² площади помещения или территории;
  • загруженность кинозалов и других учреждений культуры  более чем на 50% мест;
  • загруженность спортзалов и фитнес-центров – более одного человека на 10 м²;
  • работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Отмечается, что указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

В Украине адаптивный карантин действует с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 9 июня все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: карантин, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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