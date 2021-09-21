Украина переходит в "желтую" зону эпидемической опасности с 23 сентября

Решение было принято 21 сентября на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что эпидемическая ситуация в Украине резко ухудшается и единственным способом защиты остается вакцинация.

13 сентября Кабмин обновил карантинные ограничения в Украине на разных уровнях эпидопасности. В "желтой" зоне, помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 м, запрещаются:

массовые мероприятия при участии более одного человека на 4 м² площади помещения или территории;

загруженность кинозалов и других учреждений культуры – более чем на 50% мест;

более чем на 50% мест; загруженность спортзалов и фитнес-центров – более одного человека на 10 м²;

работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Отмечается, что указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.